В Одесі розглянуть перспективи створення всеукраїнського хабу з протезування та реабілітації

За словами нардепа, в Одесі чи не найперше в Україні - МСЕК почав виїжджати до поранених військових, а самі військові після реабілітації почали отримувати на руки повний пакет документів.

"Зараз Одеса має найкращі можливості для того, щоб відкрити на півдні України хаб із протезування. Ми насправді є лідерами в цьому питанні, зокрема, вже сформовано робочу групу, яка напрацьовує поправки до базової для системи протезування постанови КМУ №321", - наголосив нардеп.

Також за його словами, за дорученням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю саме Одеське регіональне відділення цього Фонду формує Централізований банк даних з проблем інвалідності для Херсонської та Миколаївської області, укладає договори та проводить оплату.

"В Одеському регіоні окрім експериментального протезно-ортопедичного підприємства є мережа приватних підприємств, які можна об'єднати в єдиний кластер", - додав нардеп.

Леонов також зауважив, що це гарна нагода для Одеси, щоб відповісти президенту України на його заклик визначитися, в якій саме сфері ми бачимо лідерство нашого міста.