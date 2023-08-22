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В Одесі та Рівному проводять масові обшуки у військкоматах, - джерело

Фото: в Одесі та Рівному проводять масові обшуки у військкоматах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

В Одесі прийшли з обшуками до низки районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Крім того, їх ведуть і на Рівненщині.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

Як розповіло джерело, обшуки ведуть в чотирьох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Заходи проводить прокуратура регіону, представники Управління стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Обшуки пов'язані з питанням щодо роботи Військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зазначимо, що за даними джерел РБК-Україна, комплекс заходів щодо ТЦК проводяться в кількох регіонах країни. 

Також за інформацією РБК-Україна на Рівненщині проводять обшуки у всіх ВЛК та МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія).

Масштабна перевірка військкоматів 

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше ініціював масштабну перевірку територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (військкоматів).

Це сталося після того, як на початку серпня результати перевірок показали, що ситуація є невтішною. І виявлено багато зловживань.

Тож внаслідок чого 11 областей взяли на особливий контроль. А правоохоронці продовжують обшуки у представників військкоматів.

Одна із "нашумілих" була історія з одеським екс-воєнкомом Євгеном Борисовим, родина якого за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. 

Додамо, що нещодавно РНБО ухвалила рішення звільнити всіх обласних військкомів. І як заявив президент, на їх посади доручили призначити військових, які пройшли фронт, але не можуть зараз воювати з причин проблем зі здоров'ям.

Як анонсували в РНБО наступні в черзі на реформування - медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та військово-лікарські комісії (ВЛК).

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ОдесаТЦК