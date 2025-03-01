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В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Фото: Україною почала ширитися тривога (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 1 березня, в Одесі пролунав вибух. Військові попереджали про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Як поінформував міський голова, вибух у місті було чути приблизно о 17:47. Незадовго до цього, у низці областей України оголосили тривогу, а військові поінформували про балістичне озброєння та попереджали про ракетну небезпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - йшлося у повідомленні о 17:44.

Оновлено о 18:08

У ПС повідомили про відбій загрози по областям. Водночас зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Крім того, у низці областей оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Атака РФ по містам України

Нагадаємо, що в ніч з 28 лютого на 1 березня росіяни масовано атакували Харків дронами. У місті було зафіксовано 9 прильотів, зокрема, в медичний заклад у центральному районі міста.

Крім того, внаслідок ворожої атаки постраждали будинки, АЗС, дороги, магазини та інші об'єкти.

За останньою інформацією, через удари РФ та їх наслідки - постраждали 12 людей, серед них двоє дітей.

Детальніше про наслідки атаки по районам Харкова - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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