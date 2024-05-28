UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Ілюстративне фото: в Одесі під час тривоги мешканці почули вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 28 травня, вдень місцеві мешканці почули вибух. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Мер розповів про вибух і закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Також він попередив про повторні пуски російських ракет.

До вибуху Повітряні сили повідомили про загрозу балістики для південних областей. Її могли запустити з тимчасово окупованого Криму.

 

Удари по Одесі

Зазначимо, що Одеса часто стає ціллю російських атак. Ворог використовує для ударів балістичні ракети, які їх запускають з території Криму.

Зокрема, 29 квітня окупанти вдарили ракетою зі шрапнеллю по так званому "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Там почалася сильна пожежа.

Через атаку загинули семеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакетний ударВибухи