В Одесі пролунав вибух на тлі загрози балістики

Удари по Одесі

Зазначимо, що Одеса часто стає ціллю російських атак. Ворог використовує для ударів балістичні ракети, які їх запускають з території Криму.

Зокрема, 29 квітня окупанти вдарили ракетою зі шрапнеллю по так званому "замку Гаррі Поттера" в Одесі. Там почалася сильна пожежа.

Через атаку загинули семеро людей.

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