В Одесі пролунав вибух

Обстріл Одеської області 13 лютого

У ніч проти 13 лютого російські війська завдали масованої атаки дронами по Одеській області.

За повідомленням глави ОВА Олега Кіпера, під ударом російських дронів опинився Ізмаїльський район Одеської області.

Внаслідок атаки пошкоджена припортова інфраструктура району та навчальний заклад, який на разі не працює.

Постраждала одна людина. Уламками безпілотника був уражений автомобіль, в якому в той час перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна. Постраждалу госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Загалом цієї ночі силами та засобами українських Військово-Морських Сил було збито 11 ворожих дронів-камікадзе типу "Shahed-136". Окрім Одеської області, про атаку безпілотників повідомляли у Миколаївській області.

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