В Одессе прогремел взрыв

Взрыв в Одессе прогремел в пятницу, 28 июня. В Одесской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

По сообщениям местных жителей, в Одессе раздался один взрыв. Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 11:14. Воздушные силы ВСУ поначалу предупреждали о работе ПВО по разведывательному беспилотнику. Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Жителей Одессы призвали находиться в укрытиях. Россия ударила баллистикой по Одессе "Это буквально произошло около полудня. Враг применил свою баллистическую ракету. Тип устанавливается. О последствиях будет известно позже", - сказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона. Карта воздушных тревог по состоянию на 11:45