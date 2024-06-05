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В Одесі пролунав вибух

Одеса, Середа 05 червня 2024 17:10
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В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 5 червня пролунав вибух. В області оголошена повітряна тривога на тлі загрози балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, наразі повітряна тривога оголошена у низці областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Криму", - повідомили в Повітряних силах.

Там додали, що швидкісна ціль рухається у напрямку Одеської області.

"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека!", - написав у Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Офіційної інформації щодо наслідків вибуху наразі немає.

Обстріли Одеси

Варто зазначити, що останнім часом росіяни часто атакують Одесу ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи місті лунають ледь не щодня.

Так, 31 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В результаті атаки постраждали двоє людей.

"Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом", - повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його даними, цього разу ціллю російських терористів стала припортова інфраструктура.

Осколкові поранення отримали двоє людей: 28-річна дівчина та 37-річний чоловік.

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