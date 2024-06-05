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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Среда 05 июня 2024 17:10
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером 5 июня раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, в настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах.

Там добавили, что скоростная цель двигается в направлении Одесской области.

"Одесская область, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Ракетная опасность!", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.

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