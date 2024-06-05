В Одессе раздался взрыв

В Одессе вечером 5 июня раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отметим, в настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. "Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах. Там добавили, что скоростная цель двигается в направлении Одесской области. "Одесская область, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Ракетная опасность!", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.