В Одессе раздался взрыв
Фото: в Одессе раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
В Одессе вечером 5 июня раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отметим, в настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма", - сообщили в Воздушных силах.
Там добавили, что скоростная цель двигается в направлении Одесской области.
"Одесская область, будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Ракетная опасность!", - написал в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Официальной информации о последствиях взрыва пока нет.
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