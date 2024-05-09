В Одесі пролунав вибух

В Одесі сьогодні вдень, 9 травня, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова.
О 17:10 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу, а представники Повітряних сил України повідомили про швидкісну ціль у бік Одеської області.
Пізніше Труханов повідомив про вибух в Одесі і закликав жителів залишатися в укриттях.
Більше жодної додаткової інформації про вибух не надходило.
Росіяни обстрілюють обласний центр з перших днів вторгнення і використовують для цього ракети, а також дрони.
Наприкінці квітня вони атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Генпрокурор Андрій Костін показав відео обстрілу.
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