В Одесі пролунав вибух

В Одесі сьогодні вдень, 9 травня, пролунав звук вибуху. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Одеси Геннадія Труханова .

О 17:10 в Одесі та області оголосили повітряну тривогу, а представники Повітряних сил України повідомили про швидкісну ціль у бік Одеської області.

Пізніше Труханов повідомив про вибух в Одесі і закликав жителів залишатися в укриттях.

Більше жодної додаткової інформації про вибух не надходило.

Удари по Одесі

Росіяни обстрілюють обласний центр з перших днів вторгнення і використовують для цього ракети, а також дрони.

Наприкінці квітня вони атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Генпрокурор Андрій Костін показав відео обстрілу.