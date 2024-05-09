В Одессе прогремел взрыв

В Одессе сегодня днем, 9 мая, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова .

В 17:10 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, а представители Воздушных сил Украины сообщили о скоростной цели в сторону Одесской области.

Позже Труханов сообщил о взрыве в Одессе и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Больше никакой дополнительной информации о взрыве не поступало.

Удары по Одессе

Россияне обстреливают областной центр с первых дней вторжения и используют для этого ракеты, а также дроны.

В конце апреля они атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Генпрокурор Андрей Костин показал видео обстрела.