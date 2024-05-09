ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе прогремел взрыв

Одесса, Четверг 09 мая 2024 17:18
UA EN RU
В Одессе прогремел взрыв Архивное фото: в Одессе прогремел взрыв (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня днем, 9 мая, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

В 17:10 в Одессе и области объявили воздушную тревогу, а представители Воздушных сил Украины сообщили о скоростной цели в сторону Одесской области.

Позже Труханов сообщил о взрыве в Одессе и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Больше никакой дополнительной информации о взрыве не поступало.

Удары по Одессе

Россияне обстреливают областной центр с первых дней вторжения и используют для этого ракеты, а также дроны.

В конце апреля они атаковали Одессу баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Генпрокурор Андрей Костин показал видео обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Одесса Война в Украине
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче