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В Одесі пролунали вибухи: ЗМІ пишуть про роботу ППО

Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 9 лютого, увечері пролунали вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Як пише "Думська", у місті працюють системи протиповітряної оборони.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому Повітряні сили попереджали, що ворожі "Шахеди" летять з півдня Одеської області. Вони прямують у бік Одеси із заходу.

Також ворожі дрони помітили у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Мешканцям Одеси необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно атакують Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Найчастіше вони запускають безпілотники з території тимчасово окупованого Криму у бік Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

Зокрема, цієї ночі російські загарбники випустили по Україні 16 ударних дронів. Наша протиповітряна оборона збила 10 безпілотників.

 

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ОдесавибухиВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаАтака дронів