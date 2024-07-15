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В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку

Понеділок 15 липня 2024 02:18
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В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку Фото: пошкоджений будинок в Одесі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 15 липня, на півдні України в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса".

До цього, о 01:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку з півдня. Вже о 01:37 стало відомо про швидкісну ціль на Одесу. Військові закликали мешканців негайно перейти в укриття.

Станом на 02:18, Одеській області відбій повітряної тривоги. Проте сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в Криму.

В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку

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