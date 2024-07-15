В Одесі пролунав вибух: військові повідомляли про ракетну небезпеку

У ніч на 15 липня, на півдні України в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram " Суспільне Одеса ".

До цього, о 01:19 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку з півдня. Вже о 01:37 стало відомо про швидкісну ціль на Одесу. Військові закликали мешканців негайно перейти в укриття.

Станом на 02:18, Одеській області відбій повітряної тривоги. Проте сигнал тривоги продовжується у Луганській області та в Криму.