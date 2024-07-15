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В Одессе раздался взрыв: военные сообщали о ракетной опасности

Понедельник 15 июля 2024 02:18
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В Одессе раздался взрыв: военные сообщали о ракетной опасности Фото: поврежденный дом в Одессе (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 15 июля на юге Украины в Одессе раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса".

До этого в 01:19 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности с юга. Уже в 01:37 стало известно о скоростной цели в Одессу. Военные призвали жителей немедленно перейти в укрытие.

По состоянию на 02:18, Одесской области отбой воздушной тревоги. Однако сигнал тревоги продолжается в Луганской области и в Крыму.

В Одессе раздался взрыв: военные сообщали о ракетной опасности

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