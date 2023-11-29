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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Одеса, Середа 29 листопада 2023 21:13
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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 29 листопада, увечері місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" у Telegram.

Офіційні джерела поки що не підтверджують вибухи у місті та не називають їх причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, Повітряні сили Збройних сил України попередили, що над акваторією Чорного моря помітили групу дронів-камікадзе "Шахед", які запустили росіяни.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців регіону перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

О 20:40 Повітряні сили заявили про рух дронів у бік Одеси та Чорноморська. Також над Чорним морем зафіксували ще кілька груп ударних безпілотників.

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