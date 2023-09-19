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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вівторок 19 вересня 2023 02:20
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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 19 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про загрозу ударів дронів-камікадзе у регіоні.

Офіційні джерела про причини та наслідки вибухів не повідомляють. Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги закликають залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".

Нічна атака на Одеську область

Нагадаємо, що минулої ночі росіяни знову атакували Україну. На Одещині лунали вибухи через роботу ППО.

Однак на території Березовського району Одеської області повідомляли про влучення. Внаслідок атаки пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру, а саме угіддя та зерносховище. На щастя обійшлося без постраждалих.

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