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В Одесі пролунали вибухи, місто під атакою дронів

Фото: росіяни атакують Одесу дронами ввечері 5 травня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі ввечері 5 травня пролунали вибухи. Російські війська атакують місто ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

"Загроза застосування ударних БПЛА. В частині міста чутно вибухи. Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - написав Труханов.

За його словами, вибухи було чутно у центрі міста, Київському та Пересипському районах.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про декілька груп ворожих безпілотників в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.

Обстріл України 5 травня

Нагадаємо, російські війська в ніч на понеділок, 5 квітня, атакували Україну з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.

За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумську область двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

Також росіяни запустили 116 ударних дронів та безпілотників-імітаторів інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово, та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.

Силам ППО вдалося збити 42 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.

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ОдесаВійна в УкраїніВибухиАтака дронів