В Одесі пролунали вибухи

Вибухи в Одесі пролунали у суботу, 14 грудня. Військові попереджали про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 14:41. Через декілька хвилин після цього у мережі повідомили про звуки вибухи в Одесі.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Саме з цієї причини у південних областях України оголосили повітряну тривогу.
Карта повітряних тривог станом на 14:48
Варто додати, що в інших областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих дронів.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 грудня, російські окупанти двічі за ранок атакували Одеську область. На світанку ворог запустив безпілотники, а потім росіяни атакували Одеський район ракетами.
В Одесі та районі запровадили аварійні відключення світла на тлі масованої атаки Росії вчора. Аварійні обмеження скасували лише зранку 14 грудня. В решті районів діяли та продовжують діяти стабілізаційні відключення світла за графіками.
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