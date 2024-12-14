В Одесі пролунали вибухи

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 14:41. Через декілька хвилин після цього у мережі повідомили про звуки вибухи в Одесі.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Саме з цієї причини у південних областях України оголосили повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 14:48

Варто додати, що в інших областях України оголошена повітряна тривога через рух ворожих дронів.