До Одеси прибув перший гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Цього разу для маріупольців, які вимушено переїхали до Одеси, було відправлено 1,2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності від фонду.

Гуманітарна підтримка надійшла до місцевого офісу організації.

До складу наборів увійшли ситні та поживні продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом за час партнерства з центрами "Я - Маріуполь" гуманітарні набори від Фонду вже встигли отримати переселенці в Дніпрі, Києві, Запоріжжі, Вінниці, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Кропивницькому, Черкасах, Хмельницькому та Кривому Розі.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.