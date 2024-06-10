В Одесі працівники військкомату примусово затримали чоловіка: у ТЦК відреагували

У мережі з'явилося відео, на якому працівники військкомату примусово затримали чоловіка в Одесі для доставлення в ТЦК. В обласному територіальному центрі комплектування відреагували на інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеського обласного ТЦК та СП.
"Під час мобілізаційних заходів група оповіщення зупинила громадянина для перевірки документів, які підтверджують особу або військово-облікових документів, таких як паспорт громадянина України чи військовий квиток. Це є стандартною процедурою під час мобілізації, передбаченою законом", - повідомили у ТЦК.
У військкоматі розповіли, що громадянин відреагував на законну вимогу дуже агресивно: він відмовився пред’явити документи, використовував нецензурну лексику і намагався втекти з місця. У зв’язку з цим, щоб запобігти його втечі до прибуття поліції, представники ТЦК вжили заходів для його затримання.
Після пред’явлення громадянином документів інцидент було врегульовано: йому видано повістку під особистий підпис.
"Попри спроби в мережі представити цей інцидент як порушення з боку ТЦК, ситуація була вирішена відповідно до закону.Звертаємось до громадян із проханням не піддаватися провокаційним заголовкам в інтернеті, зберігати критичне мислення та користуватися лише офіційними джерелами інформації", - наголосили у ТЦК.
Нагадаємо, нещодавно у Києві поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів сталася бійка між цивільними та військовослужбовцями. У столичному територіальному центрі комплектування розпочали службове розслідування.
Днями у Херсоні жінка напала на поліцейського та вкусила його. Правоохоронець разом з ТЦК хотів перевірити документи її сина.
А у Львівській області працівники місцевого територіального центру комплектування на автомобілі доганяли чоловіка, який тікав від них на велосипеді. У результаті сталася незначна ДТП.
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