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В Одесі після вибухів почалася пожежа

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 20 жовтня, в Одесі пролунало кілька вибухів. Після цього у місті почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram "Думська. Одеса. Війна в Україні" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про вибухи у місті повідомлялося о 20:12 та 20:15. Принаймі про один вибух повідомляв також і речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За декілька хвилин до цього, військові попереджали українців, що у напрямку Одеської області зафіксовано швидкісну ціль.

Після вибухів місцеві пабліки та ЗМІ почали писати про пожежу в місті.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня, внаслідок ракетної атаки російських окупантів в Одесі було пошкоджено триповерхівку та 10 приватних будинків.

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