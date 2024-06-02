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В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: є "приліт"

Фото: вибух в Одесі пролунав 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2 червня в Одесі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попросив залишатися в укриттях.

"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - звернувся він.

Місцеві ЗМІ повідомляють про "приліт".

Повітряна тривога в Україні

У частині регіонів України повітряну тривогу оголосили, починаючи з 11.40, зокрема, в Одеській області.

Повітряна тривога в Україні оголосили через загрозу балістики 2 червня

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики та швидкісну ціль на Одеську область.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна мета на Одещину", - попереджали військові.

З 12:17 в Україні оголошено відбій тривоги. На даний момент "червоними" залишаються лише Донецька та Харківська області.

Як повідомлялося, раніше вибухи лунали в Херсоні. Російські окупанти атакували місто.

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