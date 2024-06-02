В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: є "приліт"

2 червня в Одесі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одесі чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попросив залишатися в укриттях.
"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - звернувся він.
Місцеві ЗМІ повідомляють про "приліт".
У частині регіонів України повітряну тривогу оголосили, починаючи з 11.40, зокрема, в Одеській області.
Повітряна тривога в Україні оголосили через загрозу балістики 2 червня
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики та швидкісну ціль на Одеську область.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна мета на Одещину", - попереджали військові.
З 12:17 в Україні оголошено відбій тривоги. На даний момент "червоними" залишаються лише Донецька та Харківська області.
Як повідомлялося, раніше вибухи лунали в Херсоні. Російські окупанти атакували місто.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.