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В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Архівне фото: В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні, 21 листопада, пролунали звуки вибухів. Це сталося за дві хвилини після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса" і голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні.

Раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу. Потім Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для області.

Пізніше Кіпер звернувся до жителів Одеського району і закликав їх перебувати в укриттях до кінця відбою тривоги. 

Остання масштабна атака на Україну

Російські війська вночі знову атакували Україну, використавши комбінований підхід - "суміш" дронів-камікадзе і ракет. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і одну "Іскандер-К" із п'яти ракет.

Деталі про наслідки російської атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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