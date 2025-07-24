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В Одесі під час атаки дронів прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: військові збивають дрони (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч проти 24 липня в Одесі пролунали вибухи під час чергової атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Геннадія Труханова.

"В місті чутно вибухи!" - написав Труханов, підтвердивши інформацію про ворожу повітряну загрозу.

Незадовго до цього керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району негайно пройти в укриття: "Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!"

Інформація щодо можливих влучань чи постраждалих наразі уточнюється.

Повітряна тривога в місті триває. Повітряні сили України незадовго до вибухів попереджали, що Одеську область в ніч проти 24 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Основні напрямки руху ударних БпЛА противника:

  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Білгород-Дністровський район.

Влада просить громадян залишатися в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій тривоги.

 

Нагадаємо, у ніч на 22 липня російські війська атакували дронами Київський район Одеси. Внаслідок удару зруйновано супермаркет, банк і повністю згоріли півтора десятки авто на парковці біля житлового комплексу.

Труханов повідомляв, що в одному з районів вибито вікна в багатоповерхівці, на парковці згоріли авто, а також горить адмінбудівля. До слова, у зведенні ДСНС про адмінбудівлю згадки немає.

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Війна в УкраїніАтака дронів