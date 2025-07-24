В Одессе во время атаки дронов прогремели взрывы

"В городе слышны взрывы!" - написал Труханов, подтвердив информацию о вражеской воздушной угрозе.

Незадолго до этого руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района немедленно пройти в укрытие: "Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!"

Информация о возможных попаданиях или пострадавших пока уточняется.

Воздушная тревога в городе продолжается. Власти просят граждан оставаться в безопасных местах до официального сообщения об отбое тревоги.