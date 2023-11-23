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В Одесі кадровик переправляв ухилянтів до ЄС "на заробітки". Його затримали

Фото: в Одесі кадровик переправляв ухилянтів до ЄС "на заробітки" (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, який переправляв ухилянтів до ЄС. Вони виїздили під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів з людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією ліквідувала в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном", - розповіли правоохоронці.
 
Під виглядом рекрутингу цивільного персоналу він підшукував потенційних призовників та за гроші пропонував їм своє сприяння у незаконному переправленні до Євросоюзу. Для нелегального перетину кордону фігурант продавав своїм клієнтам фіктивні довідки про інвалідність та "списання" з військового обліку.
 
"Крім того, комерсант ховав ухилянтів у кабінах вантажних фур, які здійснювали міжнародні рейси. Для цього він залучив до "схеми" свого знайомого - керівника місцевої компанії-перевізника", - додали в СБУ.
 
Вартість таких "послуг" становила до 8 тисяч доларів. Сума залежала від способу і терміновості втечі за кордон.
 
Правоохоронці затримали організатора оборудки, коли він отримував гроші за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон. Також було затримано його спільника - директора фірми-перевізника.
 
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Схеми виїзду чоловіків за кордон

Під час військового стану та мобілізації в Україні, які продовжили до 14 лютого 2024 року, чоловіки не можуть виїхати за кордон. 

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро.

Цікаво, що наприкінці вересня шість чоловіків намагалися виїхати з України до Молдови. Прикордонники виявили їх у причепі вантажівки в Одеській області.

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