В Одессе кадровик переправлял уклонистов в ЕС "на заработки". Его задержали

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией ликвидировала в Одессе еще один канал нелегального выезда военнообязанных за пределы Украины. Сделку организовал глава местной фирмы, которая занимается трудоустройством граждан за границей", - рассказали правоохранители.

Под видом рекрутинга гражданского персонала он подыскивал потенциальных призывников и за деньги предлагал им свое содействие в незаконной переправке в Евросоюз. Для нелегального пересечения границы фигурант продавал своим клиентам фиктивные справки об инвалидности и "списании" с военного учета.

"Кроме того, коммерсант прятал уклонистов в кабинах грузовых фур, которые совершали международные рейсы. Для этого он привлек к "схеме" своего знакомого - руководителя местной компании-перевозчика", - добавили в СБУ.

Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от способа и срочности бегства за границу.

Правоохранители задержали организатора сделки, когда он получал деньги за незаконную переправку военнообязанного через границу. Также был задержан его сообщник - директор фирмы-перевозчика.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Схемы выезда мужчин за границу

Во время военного положения и мобилизации в Украине, которые продлили до 14 февраля 2024 года, мужчины не могут выехать за границу.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно в трех областях Украины раскрыли новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких "услуг" составила 12 тысяч евро. Интересно, что в конце сентября шесть мужчин пытались выехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области.