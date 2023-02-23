В Одесі діють мережеві обмеження, деякі прифронтові райони знеструмлені, - "Укренерго"
В Одесі продовжують діяти мережеві обмеження. Деякі з прифронтових районів низки областей наразі без світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".
Згідно з оцінкою "Укренерго", сьогодні споживання на рівні звичайного робочого дня, а дефіцит потужності - не прогнозується. В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії - знижується.
"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи" , - пише пресслужба.
Ліміти споживання до областей сьогодні не доводились, однак у разі зміни ситуації - можливе застосування відключень.
"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Київській області нещодавно запровадили аварійні відключення електроенергії через погіршення погоди.
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