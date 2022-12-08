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В Одесі чули вибухи, повітряну тривогу у місті не оголошували

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Одеса, Четвер 08 грудня 2022 19:07
В Одесі чули вибухи, повітряну тривогу у місті не оголошували Фото: в Одесі чути вибухи, повітряну тривогу в місті не оголошували (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесі сьогодні ввечері, 8 грудня, було чути звуки, схожі на вибухи. Повітряну тривогу у місті не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що разом із вибухами чули звуки, схожі на автоматні постріли. За деякими даними, звуки вибухів були схожими на роботу українських сил ППО. Офіційних подробиць про вибух поки що не було.

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