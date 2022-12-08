Фото: в Одессе слышны взрывы, воздушную тревогу в городе не объявляли (Getty Images)

В Одессе сегодня вечером, 8 декабря, были слышны звуки, похожие на взрывы. Воздушную тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что вместе с взрывами слышали звуки, похожие на автоматные выстрелы. По некоторым данным, звуки взрывов были похожи на работу украинских сил ПВО. Официальных подробностей о взрыве пока не было.