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В Одесі 10-річного хлопчика вдарило струмом і відкинуло під поїзд (фото)

Четвер 29 травня 2025 12:16
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В Одесі 10-річного хлопчика вдарило струмом і відкинуло під поїзд (фото) Фото: Дитина вилізла на вантажний вагон в Одесі і її вдарило струмом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одесі на залізничній станції струмом уразило 10-річного хлопчика, який виліз на дах вантажного вагона. Від удару дитину відкинуло під поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСНС України.

Постраждалого, 2014 року народження, оперативно дістали рятувальники та передали медикам. Його госпіталізували у важкому стані.

У ДСНС нагадують, що залізниця - не місце для ігор. Батьків закликають говорити з дітьми про смертельну небезпеку колій та контролювати їхнє дозвілля.

В Одесі 10-річного хлопця вдарило струмом на залізниці (фото: ДСНС України)

В Україні зростає кількість випадків зачепінгу

В Україні стрімко поширюється нова небезпечна гра серед дітей - зачепінг. Йдеться про екстремальні спроби проїхатися на зовнішніх частинах потягів, трамваїв чи метро.

Від початку року зафіксовано щонайменше 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Особливо тривожна ситуація - у Києві.

Крім того, у березні в Одесі двоє підлітків вилізли на нерухомий електропотяг, де їх уразило струмом. Один із хлопців загинув, інший - опинився у лікарні.

Фахівці наголошують: зачепінг не лише порушує правила користування транспортом, а й несе смертельну небезпеку. Напруга до 27 000 вольт, падіння з висоти чи зіткнення з перешкодами на швидкості до 100 км/год - шансів вижити практично немає.

За такі дії передбачена адміністративна, а в разі тяжких наслідків - кримінальна відповідальність. Батькам рекомендують контролювати інтереси дітей, обговорювати ризики, а перехожим - негайно повідомляти про подібні випадки водіям, поліції або ДСНС.

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