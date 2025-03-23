Через нову небезпечну гру в Україні загинула дитина: що таке "зачепінг" і чим він небезпечний

Серед дітей в Україні поширюється нова небезпечна гра – зачепінг. Це небезпечний вид екстремального катання на потягах, трамваях чи іншому транспорті, коли людина чіпляється за зовнішні частини вагонів або стає на підніжки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України .

З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Поліція закликає підлітків не ризикувати життям заради екстремальних відео та пояснює смертельну небезпеку такого захоплення.

Зокрема, напруга до 27 000 вольт, падіння з висоти чи зіткнення з перешкодами на швидкості 60-100 км/год - усе це майже не залишає шансів на виживання.

Якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту - негайно повідомте залізничників, поліцію (102) або ДСНС (101).

Батькам рекомендують говорити з дітьми про ризики, стежити за їхніми інтересами та контентом у соцмережах. Підліткам нагадують: жодні лайки не варті життя, а відмова від зачепінгу - це вибір на користь безпеки.