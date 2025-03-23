Через нову небезпечну гру в Україні загинула дитина: що таке "зачепінг" і чим він небезпечний
Серед дітей в Україні поширюється нова небезпечна гра – зачепінг. Це небезпечний вид екстремального катання на потягах, трамваях чи іншому транспорті, коли людина чіпляється за зовнішні частини вагонів або стає на підніжки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.
З початку року в Україні зафіксовано 8 випадків зачепінгу, внаслідок яких постраждали 9 дітей. Поліція закликає підлітків не ризикувати життям заради екстремальних відео та пояснює смертельну небезпеку такого захоплення.
Зокрема, напруга до 27 000 вольт, падіння з висоти чи зіткнення з перешкодами на швидкості 60-100 км/год - усе це майже не залишає шансів на виживання.
Якщо ви помітили людину на вагоні чи підніжці транспорту - негайно повідомте залізничників, поліцію (102) або ДСНС (101).
Батькам рекомендують говорити з дітьми про ризики, стежити за їхніми інтересами та контентом у соцмережах. Підліткам нагадують: жодні лайки не варті життя, а відмова від зачепінгу - це вибір на користь безпеки.
Раніше ми розповідали про небезпечну тенденцію "хромінг" або "хаффінг", яка полягає у вдиханні парів токсичних побутових речовин, таких як рідина для зняття лаку, маркери, аерозольні дезодоранти, з метою досягнення стану ейфорії. Ця практика швидко поширюється через соціальні мережі та може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи ураження мозку, серця, легень, нирок, залежність або навіть смерть.
Також ми писали, які дитячі розваги можуть призвести до травм.
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