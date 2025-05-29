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В Одессе 10-летнего мальчика ударило током и отбросило под поезд (фото)

Четверг 29 мая 2025 12:16
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В Одессе 10-летнего мальчика ударило током и отбросило под поезд (фото) Фото: Ребенок вылез на грузовой вагон в Одессе и его ударило током (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одессе на железнодорожной станции током поразило 10-летнего мальчика, который вылез на крышу грузового вагона. От удара ребенка отбросило под поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Пострадавшего, 2014 года рождения, оперативно достали спасатели и передали медикам. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГСЧС напоминают, что железная дорога - не место для игр. Родителей призывают говорить с детьми о смертельной опасности путей и контролировать их досуг.

В Одессе 10-летнего парня ударило током на железной дороге (фото: ГСЧС Украины)

В Украине растет количество случаев зачепинга

В Украине стремительно распространяется новая опасная игра среди детей - зачепинг. Речь идет об экстремальных попытках проехаться на внешних частях поездов, трамваев или метро.

С начала года зафиксировано не менее 8 случаев зачепинга, в результате которых пострадали 9 детей. Особенно тревожная ситуация - в Киеве.

Кроме того, в марте в Одессе двое подростков вылезли на неподвижный электропоезд, где их поразило током. Один из ребят погиб, другой - оказался в больнице.

Специалисты отмечают: зачепинг не только нарушает правила пользования транспортом, но и несет смертельную опасность. Напряжение до 27 000 вольт, падение с высоты или столкновение с препятствиями на скорости до 100 км/ч - шансов выжить практически нет.

За такие действия предусмотрена административная, а в случае тяжелых последствий - уголовная ответственность. Родителям рекомендуют контролировать интересы детей, обсуждать риски, а прохожим - немедленно сообщать о подобных случаях водителям, полиции или ГСЧС.

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