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"Одержимі помстою". Що каже Зеленський про ймовірність нового наступу РФ у 2023 році

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна усвідомлює ймовірність нового наступу РФ у 2023 році. Оскільки росіяни ніколи не відмовлялися від цього та одержимі помстою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю TF1 INFO.

Глава держави акцентував, питання в тому, чи здатна Росія на це.

"Так, ми це (ймовірність нового наступу РФ у 2023 році - ред.) цілком усвідомлюємо. Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проекту, я вважаю. Але питання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їх бажання досягти цього все ще є", - розповів Зеленський.

Що відомо про ризик повторного наступу РФ в 2023-му році

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Олексій Резніков заявив, Росія може розпочати нову хвилю наступу в рамках війни проти України вже у лютому, а такі терміни пов'язані з підготовкою мобілізованих солдатів.

При цьому в МЗС схиляються до думки, що Росія прагне відновити наступальні спроможності до кінця січня - початку лютого 2023 року.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тисяч нових солдатів і піде в наступ. Питання лише в тому, звідки противник посунеться - на Донбасі, з півдня, або з Білорусі.

За його словами, ворог може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому - в січні.

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