Очищенню всіх органів влади від проросійських сил допоможуть перевибори, - Стефанчук

У Верховній раді Україні переконані, що саме перевибори допоможуть позбавитися проросійських політичних сил в органах виконавчої влади на будь-якому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Верховної ради України Руслана Стефанчука інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Агенція наводить слова Стефанчука, який називає ці процеси найбільш конституційним способом очищення українського суспільства від політичних сил, які мають проросійську орієнтованість.

"Найбільш конституційним та справедливим способом вирішення цього питання могли б стати перевибори до парламенту та місцевих органів виконавчої влади. Проте закон про правовий режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів під час війни. Я глибоко переконаний, що тільки перевибори можуть стати кінцевою точкою переформатування суспільства, його довіри та бачення майбутнього розвитку. Водночас запит на них є і буде великим", - підкреслив спікер ВР.

При цьому, на думку голови парламенту, українське суспільство самостійно має надати оцінку всім проросійським партіям, бо фактично вони сприяли вторгненню РФ в Україну і в 2014 році, і в 2022-му.

"Я прихильник саме такого підходу. Але ми маємо зробити це найбільш юридично правильно і коректно", - додав Стефанчук.

Він зазначив, що перша спроба люстрації вже була, але Конституційний суд України ще не ухвалив ніякого рішення, а Європейський суд з прав людини дуже багато повертає.

"Тому потрібно прописати все у такий спосіб, щоб, з одного боку, очистити українське суспільство від проросійських партій, а з іншого - забезпечити чистоту закону", - констатував очільник парламенту.