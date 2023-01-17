ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очистке всех органов власти от пророссийских сил помогут перевыборы, - Стефанчук

Новина українською →
Украина, Вторник 17 января 2023 15:25
Очистке всех органов власти от пророссийских сил помогут перевыборы, - Стефанчук Фото: председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук (rada.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Верховной раде Украины убеждены, что именно перевыборы помогут избавиться от пророссийских политических сил в органах исполнительной власти на любом уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Агентство приводит слова Стефанчука, который называет эти процессы наиболее конституционным способом очищения украинского общества от политических сил, имеющих пророссийскую ориентированность.

"Самым конституционным и справедливым способом решения этого вопроса могли бы стать перевыборы в парламент и местные органы исполнительной власти. Однако закон о правовом режиме военного положения запрещает проведение любых выборов во время войны. Я глубоко убежден, что только перевыборы могут стать конечной точкой переформатирования общества, его доверия и видения будущего развития. В то же время запрос на них существует и будет еще большим", - подчеркнул спикер ВР.

При этом, по мнению главы парламента, украинское общество самостоятельно должно дать оценку всем пророссийским партиям, потому что фактически они способствовали вторжению РФ в Украину и в 2014 году, и в 2022-м.

"Я сторонник именно такого подхода. Но мы должны сделать это наиболее юридически правильно и корректно", - добавил Стефанчук.

Он отметил, что первая попытка люстрации уже была, но Конституционный суд Украины еще не принял никакого решения, а Европейский суд по правам человека очень много возвращает.

"Поэтому нужно прописать все таким образом, чтобы, с одной стороны, очистить украинское общество от пророссийских партий, а с другой - обеспечить чистоту закона", - констатировал глава парламента.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что глава украинского парламента Руслан Стефанчук озвучил вывод: на войне против Украины россияне получили деклассификацию своей армии.

Ранее мы писали, что, по словам главы парламента, Верховная рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с Россией, и не вернулись к работе в парламенте, однако это не так просто.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Стефанчук
NEWS
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление