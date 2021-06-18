Очищали товар для компании из РФ: в Винницкой области предупредили экокатастрофу

"СБУ разоблачила руководство одного из винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывоз готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, образующиеся в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:

документальные материалы;

черновые записи;

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Также специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий и другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению", - сообщили в СБУ.