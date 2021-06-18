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Очищали товар для компании из РФ: в Винницкой области предупредили экокатастрофу

Автор: Андрей Василюк

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Винницкой области масштабное загрязнение окружающей среды одной из компаний. Представители предприятия очищали технический глицерин для российской компании, а отходы закапывали недалеко от населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ разоблачила руководство одного из винницких предприятий на незаконном захоронении опасных промышленных отходов. Ежемесячно дельцы несанкционированно "закапывали" почти 500 тонн токсинов на открытой местности, неподалеку от населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, представители украинского предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывоз готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, образующиеся в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться. Впрочем, дельцы, с целью получения сверхприбылей, скрыто, без соответствующих разрешительных документов вывозили их на арендованный у государства участок за пределами облцентра. Причем действовали они в течение нескольких лет, постоянно наращивая объемы создания опасных отходов, что могло повлечь экологическую катастрофу.

По результатам инициированных СБУ лабораторных исследований, в пробах с мест захоронения опасных отходов обнаружены химические элементы, загрязняющие подземные воды и почвы.

Во время обысков в офисных помещениях участников схемы, правоохранители обнаружили:

  • документальные материалы;
  • черновые записи;
  • компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Также специалисты Государственной экологической инспекции Украины зафиксировали объемы загрязнения территорий и другие грубые нарушения действующего законодательства, о чем составлен соответствующий акт. Решается вопрос о приостановлении в судебном порядке деятельности предприятия.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрении жителю Черкасс в совершении значительного ущерба экологии местного региона. Злоумышленник использовал опасные промышленные отходы в собственных целях.

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