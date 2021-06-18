Очищували товар для компанії з РФ: у Вінницькій області попередили екокатастрофу

"СБУ викрила керівництво одного із Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:

документальні матеріали;

чорнові записи;

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Також спеціалісти Державної екологічної інспекції України зафіксували обсяги забруднення територій й інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення", - повідомили в СБУ.