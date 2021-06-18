RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Очищували товар для компанії з РФ: у Вінницькій області попередили екокатастрофу

Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України (СБУ) виявила у Вінницькій області масштабне забруднення навколишнього середовища однією з компаній. Представники підприємства очищували технічний гліцерин для російської компанії, а відходи закопували неподалік населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"СБУ викрила керівництво одного із Вінницьких підприємств на незаконному захороненні небезпечних промислових відходів. Щомісяця ділки несанкціоновано "закопували" майже 500 тонн токсинів на відкритій місцевості, неподалік від населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними слідства, представники українського підприємства уклали договір з однією з російських компаній щодо очищення технічного гліцерину та вивезення готової продукції до РФ.

Передбачалося, що шкідливі речовини, які утворюються у процесі технологічної обробки сировини, повинні утилізовуватися. Втім, ділки, з метою отримання надприбутків, приховано, без відповідних дозвільних документів вивозили їх на орендовану у держави ділянку за межами облцентру. При чому діяли вони протягом декількох років, постійно нарощуючи обсяги створення небезпечних відходів, що могло спричинити екологічну катастрофу.

За результатами ініційованих СБУ лабораторних досліджень, у пробах з місць захоронення небезпечних відходів виявлено хімічні елементи, що забруднюють підземні води та ґрунти.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми, правоохоронці виявили:

  • документальні матеріали;
  • чорнові записи;
  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Також спеціалісти Державної екологічної інспекції України зафіксували обсяги забруднення територій й інші грубі порушення чинного законодавства, про що складено відповідний акт. Вирішується питання щодо призупинення в судовому порядку діяльності підприємства.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до правопорушення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оголосила про підозру жителю Черкас у скоєні значних збитків екології місцевого регіону. Зловмисник використовував небезпечні промислові відходи у власних цілях.

Читайте РБК-Україна в Google News
загрязнение воздуха