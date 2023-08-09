Очільник МОЗ на засіданні робочої групи назвав пріоритети розвитку та повоєнного відновлення медицини

Українська медицина для розвитку в умовах війни та відновлення економіки після її завершення має розширити взаємодію приватного та державного секторів, а держава готова сприяти змінам для залучення приватних інвестицій, розширення доступності та покращення медичних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства охорони здоров’я Віктора Ляшка під час засідання робочої групи "Посилення ролі приватних закладів у відновленні і розвитку системи охорони здоров’я".

"Відверто скажу: як міністр охорони здоров’я я зацікавлений у приватних інвестиціях у систему охорони здоров’я, щоб покращити для нас доступність та якість медичної допомоги", - заявив Віктор Ляшко.

Учасники заходу обговорили актуальну структуру ринку медпослуг і напрямки, в яких домінують приватні заклади охорони здоров’я. Це розглядають як вікно можливостей для початку інтеграції державного/комунального та приватного секторів, визначення можливостей для залучення приватних інвестицій у повоєнне відновлення медичної системи.

За словами очільника МОЗ, професійний діалог між державою та представниками сфери охорони здоров’я прискорить необхідні зміни: розробку "дорожньої карти" впровадження трансформацій, визначення відповідальних, запуск роботи над законодавчими та нормативними змінами.

Крім того, держава готова запропонувати механізми підтримки для розширення інвестицій. "Державно-приватне партнерство: зміни до законодавства вже в парламенті, вони акцентують на тому, куди саме приватний бізнес може приходити для відновлення зруйнованого. Кредитування за програмою "5:7:9" - ми можемо зменшити відсотки, що дозволить приватному медичному сектору брати дешеві позики під державні гарантії для інновацій і розвитку", - наголосив міністр.

Окрім того, за словами Ляшка, буде створено чіткий перелік державних медичних гарантій, послуги за якими українці зможуть отримувати в медичних закладах будь-якої форми власності на умовах співоплати. Додатковий механізм залучення коштів у галузь - розширення добровільного медичного страхування.

"Ми зараз на етапі затвердження дорожньої карти розвитку ДМС, де чітко виділяємо перелік гарантованих державою послуг, що буде покриватися програмою медичних гарантій. Щодо того, що не покривається - готові розглядати варіанти, як це зробити через механізми розвитку ДМС", - додав він.

Олена Єщенко, голова Асоціації приватних медичних закладів України, заявила на зустрічі, що приватні медичні заклади допоможуть країні сформувати якісне покриття мережі медичного обслуговування для українців і надавати безоплатну допомогу.

"Ми можемо надавати безоплатну медичну допомогу категоріям населення, які цього потребують, якщо матимемо можливість компенсувати витрати через отримання благодійної допомоги, гуманітарної або участь у міжнародних проєктах. Ми маємо дуже чіткі напрацювання", - зазначила Олена Єщенко та додала, що приватний медичний сектор може допомогти країні в лікуванні людей завдяки участі в проектах міжнародної технічної та гуманітарної допомоги.

Робоча група при МОЗ для розробки та впровадження механізмів відновлення та розвитку галузі охорони здоров’я створена задля виконання резолюції круглого столу "Приватна медицина у реформі охорони здоров’я та післявоєнному відновленні України", організованого Асоціацією приватних медичних закладів України спільно з Американською торговельною палатою в Україні. Очолює робочу групу для вдосконалення медреформи та розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров’я особисто очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Діалог держави та бізнесу покликаний розробити механізми розширення ролі приватних закладів охорони здоров’я у відновленні та розвитку системи охорони здоров’я, залучення інвестицій, надати можливість українцям користуватися послугами закладів приватного медичного сектору в межах програми медичних гарантій. Наступна зустріч відбудеться за кілька тижнів.