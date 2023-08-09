Глава Минздрава на заседании рабочей группы назвал приоритеты развития и послевоенного восстановления медицины

Украинская медицина для развития в условиях войны и восстановления экономики после ее завершения должна расширить взаимодействие частного и государственного секторов, а государство готово способствовать изменениям для привлечения частных инвестиций, расширения доступности и улучшения медицинских услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Виктора Ляшко во время заседания рабочей группы "Ужесточение роли частных заведений в восстановлении и развитии системы здравоохранения".

"Откровенно скажу: как министр здравоохранения я заинтересован в частных инвестициях в систему здравоохранения, чтобы улучшить для нас доступность и качество медицинской помощи", - заявил Виктор Ляшко.

Участники мероприятия обсудили актуальную структуру рынка медуслуг и направления, в которых доминируют частные учреждения здравоохранения. Это рассматривается как окно возможностей для начала интеграции государственного/коммунального и частного секторов, определения возможностей для привлечения частных инвестиций в послевоенное восстановление медицинской системы.

По словам главы Минздрава, профессиональный диалог между государством и представителями сферы здравоохранения ускорит необходимые изменения: разработку "дорожной карты" внедрения трансформаций, определение ответственных, запуск работы над законодательными и нормативными изменениями.

Кроме того, государство готово предложить механизмы поддержки для расширения инвестиций. "Государственно-частное партнерство: изменения в законодательство уже в парламенте, они акцентируют внимание на том, куда именно частный бизнес может приходить для восстановления разрушенного. Кредитование по программе "5:7:9" - мы можем уменьшить проценты, что позволит частному медицинскому сектору брать дешевые ссуды под государственные гарантии для инноваций и развития», ", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам Ляшко, будет создан четкий перечень государственных медицинских гарантий, услуги по которым украинцы смогут получать в медицинских учреждениях любую форму собственности на условиях сооплаты. Дополнительный механизм привлечения средств в отрасль - расширение добровольного медицинского страхования.

"Мы сейчас на этапе утверждения дорожной карты развития ДМС, где мы четко выделяем перечень гарантированных государством услуг, который будет покрываться программой медицинских гарантий. Что касается того, что не покрывается - готовы рассматривать варианты, как это сделать через механизмы развития ДМС", - добавил он.

Елена Ещенко, председатель Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, заявила на встрече, что частные медицинские учреждения помогут стране сформировать качественное покрытие сети медицинского обслуживания для украинцев и оказывать бесплатную помощь.

"Мы можем оказывать бесплатную медицинскую помощь категориям населения, которые в этом нуждаются, если у нас будет возможность компенсировать расходы через получение благотворительной помощи, гуманитарной или участие в международных проектах. У нас очень четкие наработки", - отметила Елена Ещенко и добавила, что частный медицинский сектор может помочь стране в лечении людей благодаря участию в проектах международной технической и гуманитарной помощи.

Рабочая группа при Минздраве для разработки и внедрения механизмов восстановления и развития отрасли здравоохранения создана для выполнения резолюции круглого стола "Частная медицина в реформе здравоохранения и послевоенном восстановлении Украины", организованного Ассоциацией частных медицинских учреждений Украины совместно с Американской торговой палатой Украине. Возглавляет рабочую группу для усовершенствования медреформы и развития государственно-частного партнерства в системе здравоохранения лично глава Минздрава Виктор Ляшко.

Диалог государства и бизнеса призван разработать механизмы расширения роли частных здравоохранительных учреждений в восстановлении и развитии системы здравоохранения, привлечения инвестиций, предоставить возможность украинцам пользоваться услугами учреждений частного медицинского сектора в рамках программы медицинских гарантий. Следующая встреча состоится через несколько недель.