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Очікуються опади та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у четвер, 22 грудня, місцями очікуються опади та сильний вітер. Максимальна температура повітря вдень збільшиться до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з прогнозами синоптиків, завтра у більшості північних, Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних та північних областей утворюється ожеледиця. Крім того, у Карпатах дме сильний вітер - 15-20 м/с.

Температура повітря в західній, північній та східній частинах країни вдень коливатиметься від +1 до +3 градусів. У центрі та на півдні денна температура складе 6-8 градусів вище за нуль.

Вночі стовпчик термометра по всій країні опуститься до 1-4 градусів морозу.

Нагадаємо, у четвер, 22 грудня, на Івано-Франківському високогір'ї прогнозується значна лавинна небезпека. Українців закликають не ходити у гори.

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