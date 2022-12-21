Ожидаются осадки и гололед: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В Украине в четверг, 22 декабря, местами ожидаются осадки и сильный ветер. Максимальная температура воздуха днем повысится до +9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, согласно прогнозам синоптиков, завтра в большинстве северных, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
На дорогах западных и северных областей образуется гололед. Кроме того, в Карпатах будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с.
Температура воздуха в западной, северной и восточной частях страны днем будет колебаться от +1 до +3 градуса. В центре и на юге дневная температура составит 6-8 градусов выше нуля.
Ночью столбик термометра по всей стране опустится до 1-4 градусов мороза.
Напомним, в четверг, 22 декабря, на Ивано-Франковском высокогорье прогнозируется значительная лавинная опасность. Украинцев призывают не ходить в горы.
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