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Очікують "проникнення озброєних ДРГ". Росіяни посилюють контроль на блокпостах

Фото: окупанти посилюють контроль на блокпостах, боячись "озброєних ДРГ" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Гауляйтери на окупованих територіях півдня України заявляють про "посилення" контролю на блокпостах. Подібні "заходи" пояснюються нібито "проникненням озброєних ДРГ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У Херсонській області Сальдо очікує "проникнення озброєних ДРГ" і змушує росгвардійців ретельно обшукувати машини селян, що їдуть у справах", - розповів він.

Крім того, біля Мелітополя блокпости встановлюють навіть в заповідній зоні поблизу Бірючого. Федоров припускає, що там їх будують "мабуть, проти бойових гусей і комарів".

"В Мелітополі вибіркові перевірки авто і пішоходів можуть влаштувати прямо посеред міста в будь-який момент", - додав мер Мелітополя.

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