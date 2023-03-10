Очікують "проникнення озброєних ДРГ". Росіяни посилюють контроль на блокпостах

Гауляйтери на окупованих територіях півдня України заявляють про "посилення" контролю на блокпостах. Подібні "заходи" пояснюються нібито "проникненням озброєних ДРГ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"У Херсонській області Сальдо очікує "проникнення озброєних ДРГ" і змушує росгвардійців ретельно обшукувати машини селян, що їдуть у справах", - розповів він.

Крім того, біля Мелітополя блокпости встановлюють навіть в заповідній зоні поблизу Бірючого. Федоров припускає, що там їх будують "мабуть, проти бойових гусей і комарів".

"В Мелітополі вибіркові перевірки авто і пішоходів можуть влаштувати прямо посеред міста в будь-який момент", - додав мер Мелітополя.