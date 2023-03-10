Ждут "проникновение вооруженных ДРГ". Россияне усиливают контроль на блокпостах

Гауляйтеры на оккупированных территориях юга Украины заявляют об "усилении" контроля на блокпостах. Подобные "меры" объясняются якобы "проникновением вооруженных ДРГ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"В Херсонской области Сальдо ожидает "проникновения вооруженных ДРГ" и заставляет росгвардейцев тщательно обыскивать машины едущих по делам крестьян", - рассказал он.

Кроме того, возле Мелитополя блокпосты устанавливают даже в заповедной зоне близ Бирючего. Федоров предполагает, что там их строят "видимо, против боевых гусей и комаров".

"В Мелитополе выборочные проверки авто и пешеходов могут устроить прямо посреди города в любой момент", - добавил мэр Мелитополя.