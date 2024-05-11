Очікування та реальність у магазинах: що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу

У Держпродспоживслужбі зазначають, що останнім часом до них часто надходять звернення щодо ваги товару.

"Звичний продукт, звична упаковка, звична ціна, але - якщо придивитися, то вага менше від звичної. Це, наприклад цукор або крупа - всі звикли до кілограмової пачки, а там вже написано 850 грам", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у службі, якщо вагу на маркуванні товару вказано вірно (навіть якщо це не відповідає очікуванням споживача) порушення законодавства з боку суб’єкта господарювання немає.

"Кількість харчового продукту в установлених одиницях вимірювання входить до переліку обов’язкової інформації про харчові продукти, тому радимо споживачам уважно читати інформацію на маркуванні товару для прийняття зваженого вибору", - наголошують у Держпродспоживслужбі.

Зокрема зазначається, що якщо споживач виявив, що вага товару не відповідає інформації, що зазначена на маркуванні, він може звернутись до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.