Ожидание и реальность в магазинах: что нужно знать потребителям при покупке продуктов на вес

В Госпродпотребслужбе отмечают, что в последнее время к ним часто поступают обращения по весу товара.

"Привычный продукт, привычная упаковка, привычная цена, но – если присмотреться, то вес меньше привычной. Это, например сахар или крупа - все привыкли к килограммовой пачке, а там уже написано 850 грамм", - говорится в сообщении.

Как отмечают в службе, если вес на маркировке товара указан верно (даже если это не соответствует ожиданиям потребителя) нарушения законодательства со стороны предприятия нет.

"Количество пищевого продукта в установленных единицах измерения входит в перечень обязательной информации о пищевых продуктах, поэтому советуем потребителям внимательно читать информацию на маркировке товара для принятия взвешенного выбора", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

В частности, отмечается, что если потребитель обнаружил, что вес товара не соответствует информации, указанной на маркировке, он может обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.