Очікування бізнесу в Україні погіршилися до мінімуму за останній рік: НБУ назвав причини

За даними НБУ, погіршення оцінок викликали посилення інтенсивності бойових дій, невизначеність щодо строків та обсягів надання зовнішньої фінансової допомоги, блокада західних кордонів, зростання виробничих витрат на посилення кіберзахисту, брак кваліфікованих кадрів, а також сезонне послаблення економічної діяльності на початку року.

Усі учасники опитування прогнозували здорожчання власної продукції та послуг на тлі посилення очікувань щодо прискорення темпів зростання закупівельних цін.

Оцінки щодо зайнятості погіршилися. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - в секторі будівництва.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 січня 2024 року. В опитуванні взяло участь 422 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні.

Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж у 2023 році (5,7%, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.