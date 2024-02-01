Ожидания бизнеса в Украине ухудшились до минимума за последний год: НБУ назвал причины

По данным НБУ, ухудшение оценок вызвало усиление интенсивности боевых действий, неопределенность сроков и объемов предоставления внешней финансовой помощи, блокада западных границ, рост производственных затрат на усиление киберзащиты, нехватка квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года.

Все участники опроса прогнозировали удорожание собственной продукции и услуг на фоне усиления ожиданий ускорения темпов роста закупочных цен.

Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, самое существенное - в секторе строительства.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 января 2024 года. В опросе приняло участие 422 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Однако темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%, в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны).