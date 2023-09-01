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Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку

Україна, П'ятниця 01 вересня 2023 13:37
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Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку Фото: Очікування бізнесу негативні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українській бізнес у серпні знову мав негативі очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) залишився нижче нейтрального рівня (50 пунктів) та склав 49,3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Збереження значних безпекових ризиків, обмеження експортної логістики та скорочення обсягу експорту продукції, нові руйнування інфраструктурних об’єктів, підвищення цін на пальне, повільне відновлення ринку праці стримують економічну активність підприємств та негативно впливають на очікування респондентів", - йдеться в повідомленні.

Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку

Попри пом’якшення прогнозів частини респондентів, збереглися очікування щодо зростання закупівельних цін, а також цін/ тарифів на власну продукцію/послуги.

Очікування бізнесу негативні: у НБУ назвали чинники, які гальмують економіку

Оцінки щодо зайнятості стримані. Як і в липні, збільшення персоналу очікують лише підприємства торгівлі, водночас керівники підприємств будівництва не очікують змін. Натомість респонденти промисловості та сфери послуг посилили песимістичні очікування щодо загальної чисельності працівників, зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 серпня 2023 року. В опитуванні взяло участь 494 підприємства. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Прогноз НБУ

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2023 році з 2,0% до 2,9%.

Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.

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Національний банк України Прогноз НБУ
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