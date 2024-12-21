В очікуванні морозів: як злити літню омивайку з бачка в авто

Найперше правило щодо бачка омивача взимку – не допустити замерзання рідини у ньому. До поламки це зазвичай не призводить, але розморожування крижаної глиби, схованої всередині бачка, який у свою чергу ховається десь в надрах підкапотного простору, займає чимало часу і ресурсів.

Тому так важливо, дізнавшись про завтрашні морози, вчасно "додати градусу" незамерзайці, яка вже є в бачку. Це можна зробити у два способи: перший – більш надійний, другий – більш швидкий.

Приберіть рідину природним шляхом

Для повної впевненості, що рідина не замерзне ні на лобовому склі і ні в бачку, треба мати добрий запас за температурою кристалізації. Тож краще буде відібрати стару рідину з бачка і залити нову, більш морозостійку.

Найголовніше – навіть не думайте відсмоктати залишки незамерзайки за допомогою шлангу: майже всі рідини містять метанол або ізопропанол, при тому що потрапляння цих спиртів в організм може виявитися смертельним або залишити по собі важкі наслідки. Відтак доведеться витрачати омивайку природнім шляхом – вмикаючи насос омивача. Не поспішайте, активуйте його на 10 секунд із перервами на 15 – 20 секунд: моторчику насоса треба давати охолонути, бо конструктивно він призначений лише для короткочасного використання. При цьому, якщо дозволяє конструкція двірників, відведіть їх від скла, аби їхні гумки марно не зношувалися і не залишали даремно мікроподряпин на склі.

Більше ризику

Коли ви знаєте, що бачок омивача не повний і заповнений приблизно наполовину, можна спробувати підняти міцність наявної у ньому незамерзайки. Просто долийте в неї чистий спирт або концентровану омивайку з індексом типу –60 С або –80 С. Проте, майте на увазі, що це буде непевний варіант, тому що розрахувати градус отриманого розчину можна тільки приблизно. Адже, по-перше, зміна пропорції спирт-вода у незамерзайці різної міцності нелінійна, по-друге, вам таким невідома точна кількість остатку рідини у бачку.

Допомогти у цьому питанні може табличка, яка зазвичай буває розміщена на етикетці рідин-концентратів.

Коротко

Навіть якщо погода і дорожні умови на даний момент дозволяють вам обходитись без омивача, який безнадійно замерз, потрібно невідкладно привести його в порядок. Адже згідно українських ПДР (ст. 31.4.4. Правил) без справного омивача їздити не можна. І ще порада – якщо ви зрозуміли, що рідина в бачку таки замерзла, майте на увазі, що кожна спроба увімкнути омивач при такому разкладі може призвести до поламки насоса. Замість цього краще вжити заходів з розморожування. В цілому це нескладно, хоча його алгоритми вимагають окремої розмови.